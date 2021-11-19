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WSBK Schedule World SBK seri Mandalika Pirelli Indonesia Hari Ini Live di Hp, Cek Link Streamingnya

Adapun dalam WSBK schedule terbaru pada Jumat 19 November 2021 sudah memulai beberapa seri balapan, Cek link streamingnya di sini

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
zoom-inlihat foto WSBK Schedule World SBK seri Mandalika Pirelli Indonesia Hari Ini Live di Hp, Cek Link Streamingnya
MOCHAMAD SADHELI VIA KOMPAS.COM
Sejumlah motor balap tampak disiapkan jelang balapan World SBK Mandalika Pirelli Indonosia Jumat hingga Minggu 21 November 2021. Cek link streamingnya di artikel ini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton dan ikuti perkembangan balapan dari ajang FIM Superbike World Championship

Atau World SBK - WSBK seri Mandalika Pirelli Indonesia

Adapun dalam WSBK schedule terbaru pada Jumat 19 November 2021 sudah memuali beberapa seri balapan

Yakni sesi latihan bebas atau free practice World SBK seri pertama dan seri ke dua

Baik di kelas World SSP dan juga di kelas World SBK yang merupakan kelas utama di ajang FIM Superbike World Championship ini

Hasil WSBK Mandalika 2021 Sesi Latihan Bebas 2 Pembalap Yamaha Toprak Razgatlioglu Semakin Terdepan

Nah, biar tak penasaran, berikut update WSBK Schedule detiksport World SBK seri Mandalika Pirelli Indonesia yang merupakan seri balapan terakhir FIM Superbike World Championship musim ini tersebut

Hasil Superbike Mandalika FP1 FP2! Rider Turki Pemuncak Klasemen WSBK 2021 Tercepat

Berikut WSBK Schedule Update untuk balapan World Superbike seri Pirelli Mandalika Indonesia Jumat 19 November 2021 :

# 10:00 - 11:37 WIB, WorldSSP - FP1

# 11:00 - 12:37 WIB, WorldSBK - FP1

Live Streaming WSBK Mandalika 2021 Sesi Latihan Bebas 2 Hari Ini Jumat 19 November 2021

# 14:00 - 14:52 WIB, WorldSSP - FP2

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