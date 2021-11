Tulis Pesan Menyentuh, Gisel Ungkap Kebahagiaannya untuk Wijin dan Momen Romantis Bersama Gempi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Gisella Anastasia atau Gisel mendapat kejutan spesial dari Wijin, sang kekasih, di hari ulangtahunnya ke-31 pada 16 November lalu.

Kejutan itu berupa makan malam di depan sebuah akuarium raksasa. Suasana kian romantis karena disertai iringan musik biola.

Melalui akun Instagramna, Gisel kemudian menuliskan pesan menyentuh. Ia sangat bersyukur dengan kehadiran Wijin dalam kehidupannya.

"I know it must be not easy untuk ada di posisi kamu berurusan dengan seorang yang mempunyai masa lalu seperti aku," tulis Gisel seperti dikutip dari akun Instagramnya, Jumat 19 November 2021.

Bahkan terkadang Gisel merasa kasihan karena Wijin tak bisa menikmati masa-masa muda seperti orang-orang lainnya karena menjalin asmara dengannya.

"Terima kasih untuk komitmen yang kamu berikan untuk mau menjalani proses pengenalan ini dengan lebih kudus, di dalam jalan-jalannya Tuhan, dengan segudang bagage hidupku yang terus kita hadapi bersama satu per satu," tulis Gisel.

Beban berat dan situasi masa lalu yang rumit memang diakui oleh Gisel sangat sulit dijalani baginya dan Wijin.

Namun, komitmen untuk terus bersama membuat keduanya terus berjuang untuk melalui semua permasalahan tersebut.

"Sungguh itu berat Ferguso, tapi enggak apa-apa kita sadar betul itu tanggung jawab untuk kami jalani," tulis mantan istri Gading Marten tersebut.

Gisel lalu melanjutkan menulis pesan panjang yang berisi curahan hatinya atas komitmen yang diberikan oleh Wijin selama ini.