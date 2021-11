6 Kekuatan Alami Kepribadian Introvert yang Bisa Diasah untuk Meraih Kesuksesan Sebagai Pemimpin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menjadi seorang dengan kepribadian introvert memiliki manfaat positif yang besar.

Jika diasah terus menerus, kemungkinan besar meraih sukses semakin dekat.

Penulis 'The Introverted Leader: Building on Your Quiet Strength', Dr. Jennifer Kahnweiler, mengatakan seorang introvert mendapatkan energinya dengan cara menghabiskan waktu sendirian.

"Ini seperti baterai yang mereka isi ulang. Kemudian mereka bisa keluar ke dunia dan terhubung dengan orang-orang," ungkap Kahnweiler.

Sebuah studi pada tahun 2008 yang diterbitkan dalam Journal of Motor Behavior, menemukan bahwa introvert menemukan waktu lebih lama untuk memproses informasi, daripada ekstrovert.

Kahnweiler mengatakan ini sebenarnya karena introvert lebih bijaksana dalam memproses sesuatu, sehingga butuh waktu ekstra untuk memahami suatu ide.

Ternyata, seorang introvert bisa mencapai lebih banyak hal, jika lebih mengasah kekuatan alami dalam diri.

Apa saja?

1. Pendengar yang Baik

Introvert secara alami mahir dalam mendengarkan orang lain secara aktif.