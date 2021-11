Jelang Duel Daud Yordan vs Rachata, Gubernur Sutarmidji : Semangat Terus, Jadilah Kebanggaan Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Petinju Kebanggaan Indonesia asal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat Daud Cino Jordan di jadwalkan akan bertanding melawan Petinju muda asal Thailand Rachata Khaophimai di Pattaya, Thailand 19 November 2021.

Daud putra Kalbar itu akan memperebutkan gelar WBC Internasional kelas super ringan 63,5 kg.

Atas pertandingan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji berharap Daud yang berjuluk Cino dapat kembali memenangkan pertandingan dan mengharumkan nama Indonesia di internasional.

Petinju Indonesia, Daud Yordan yang akan bertarung melawan petinju Thailand, Rachata Khaophimai, Jumat 19 November 2021 live di KompasTV. (KompasTV)

"Saya berharap Daud Yordan dapat memenangkan pertandingan itu agar dapat kembali mengangkat olah raga di Kalimantan Barat,"ujarnya, Kamis 19 November 2021.

Midji mengatakan prestasi Kalimantan Barat pada gelaran Pekan Olah Raga Nasional XX di Papua mengalami penurunan, oleh sebab itu ia berharap dengan kembalinya Daud Cino Jordan ke atas ring dapat memberi semangat kepada para atlet Kalbar.

"Walaupun Daud bertinju ini sudah profesional, namun pertandingan inikan juga mengangkat nama baik Kalimantan Barat, Indonesia, karena yang memang dilawan itukan petinju dari luar negeri,"tuturnya.

"Semangat terus, jadilah kebanggaan Kalimantan Barat,"tutup Midji memberi semangat.

Daud Yordan dan Rachata Khaophimai adu pukul memperebutkan gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver kelas ringan super 63,5 kilogram, yang saat ini lowong.

Jika tidak ada halangan, pertarungan 10 ronde ini dihelat, Jumat 19 November 2021 dan disiarkan langsung Kompas TV, mulai pukul 20.00 WIB. (*)

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai: