Daud Yordan vs Rachata, Kajari Ketapang Prediksi Daud Yordan Menang Angka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Petinju asal Indonesia Daud Yordan diprediksi akan menang angka saat berhadapan dengan petinju asal Thailand Rachata Khaopimai.

Hal itu disampailan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang Alamsyah saat dimintai prediksinya pada pertarungan yang akan ditayangkan besok Jumat 19 November 2021 malam.

"Sehubungan pertarungan antara Daud Yordan melawan Rachata Khaopimai di Thailand, prediksi saya Daud Yordan menang angka," kata Alamsyah saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 18 November 2021.

Prediksi tersebut kata Alamsyah, setelah melalui pertimbangan bahwa petinju asal Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat itu saat ini berusia 34 tahun.

Sedangkan lawannya Rachata, yang berusia masih 19 tahun dianggap masih memiliki kekuatan ataupun power yang maksimal.

"Namun dari sisi pengalaman dengan jumlah pertandingan dia (Rachata) masih kalah dengan Daud Yordan. Maka saya prediksi Daud Yordan menang angka tipis dari lawannya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alamsyah juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk memberi support dengan menonton secara langsung pertandingan antara Daud Yordan melawan Rachata Khaopimai.

Sebagai informasi, duel antara Daud Yordan melawan Rachata Khaopimai merupakan pertarungan memperebutkan juara silver kelas ringan super 63,5 kilogram WBC Asia Council yang digelar di Bangkok’s World Siam Stadium besok Jumat 19 November 2021 pukul 20.00 WIB.

Berikut selengkapnya tale of the tape Daud Yordan vs Rachata Khaophimai:

