PROMO JCO Hari Ini 17 November 2021, 1/2 Lusin JClub + JCO Donuts atau 1/2 Lusin JClub + 1 Box JPops

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beragam promo JCO terbaru kembali hadir untuk menjadi pilihan hari ini Rabu 17 November 2021.

Menu-menu JCO mulai dari donuts, JCoffee hingga minuman segar cocok untuk dinikmati bersama keluarga dan orang-orang tersayang.

Sejumlah promo JCO yang sayang untuk dilewatkan adalah weekly promotion dengan menu 1/2 lusin JClub + 1/2 lusin JCO donuts atau 1/2 lusin JClub + 1 box JPops seharga Rp 112 Ribu untuk periode 15 - 21 November 2021.

Kemudian promo bogo treat buy 1 get 1 free dengan menu Iced Thai Tea dengan harga 28 Ribu, perfect pairings dengan menu breakfast free iced lemon tea / americano Rp 60 Ribu hingga promo sharing is caring french press method buy 1 get 1 free Rp 38 ribu.

Simak beragam promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan November 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Paket 1/2 lusin JClub + 1 box JPops

Paket 1/2 lusin JClub + 1/2 lusin JCO donuts

Bogo treat buy 1 get 1 free dengan menu Iced Thai Tea.

Perfect pairings breakfast free iced lemon tea / americano