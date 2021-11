11 DAFTAR Rilis Serial Terbaru Marvel, Ada What If, Spider Man Melalui Streaming Disney+

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Ada yang menarik nih dari Marvel. Baru-baru ini, Marvel merilis daftar serial terbaru yang akan tayang di platform streaming Disney+.

Banyak orang yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan serial ini. Beberapa serial terbaru ini bahkan sudah ada teaser trailer-nya, lo.

Sebelumnya, Marvel sudah merilis beberapa serialnya, di antaranya ada WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, dan What If...?.

Selain itu, ada juga serial Hawkeye yang akan tayang di bulan ini.

Lalu, apa saja judul-judul serial terbaru dari Marvel? Ini dia daftarnya!

1. Ms. Marvel

Captain Marvel menjadi salah satu film superhero perempuan yang sukses.

Tak hanya Captain Marvel, ada banyak superhero perempuan lainnya yang tak kalah hebat.

Salah satunya adalah Ms. Marvel yang akan diperankan oleh Iman Vellani. Iman Vellani akan berperan sebagai Kamala Khan alias Ms. Marvel.

2. Moon Knight