Sakit Asam Urat Tidak Boleh Makan Apa Saja ? Ada Pantangan bagi Penderita Asam Urat agar Tidak Kumat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah seharusnya para penderita asam urat mengetahui apa saja pantangan makanan dan minuman.

Menghindari sejumlah makanan dan minuman penting agar penyakitnya tidak kambuh.

Upaya ini juga bisa membantu penyembuhan penyakit tersebut.

Tak hanya itu, penderita asam urat perlu menjauhi makanan dan minuman yang menjadi pantangan agar gejala penyakit yang dialaminya tidak memburuk.

Dilansir dari WebMD, jenis makanan yang Anda makan dapat berdampak langsung pada gejala dan tingkat keparahan penyakit asam urat.

Lebih khusus lagi, makanan tinggi purin cenderung bisa menyebabkan gejala asam urat yang lebih parah.

Berdasarkan sebuah penelitian berjudul "Purine-rich foods intake and recurrent gout attacks" yang diterbitkan jurnal Annals of the Rheumatic Diseases pada 2014, di antara orang-orang dengan asam urat, asupan purin akut bisa meningkatkan risiko serangan asam urat berulang hampir lima kali lipat.

Pantangan yang harus dihindari penderita asam urat

Melansir Medical News Today, purin adalah senyawa kimia yang dapat ditemukan secara alami dalam makanan, serta dalam tubuh kita.