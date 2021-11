CRASH MotoGP Andi Gilang Terjungkal di Ricardo Tormo ! Cek Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini Moto3 Valencia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Andi GIlang nyaris celaka saat menjalani race untuk penentuan hasil latiha bebas 3 MotoGP hari ini di kelas Moto3

Dalam seri MotoGP Valencia 2021, Sbatu 13 November 2021

Saat tengah melesat di lintasan sirkuit Ricardo Tormo Valencia yang jadi vanue untuk race MotoGp VAlencia 2021 kali ini, Andi Gilang diketahui mengalami kecelakaan

Atau disebut juga Crash MotoGp

Saat di tikungan, tiba-tiba saja ban depan motor yang ditungganginya tampak tak stabil

Sejurus keudian, ia terpental !

Beruntung setelahnya Andi Gilang masih tampak bisa berdiri tanpa terlihat mengalami cedera fatal

Sebelumnya, crash MotoGP yang dialami oleh Andi Gilang saat menjalani balapan untuk hasil Fp 3 MotoGP hari ini di kelas Moto3 tersebut juga diumumkan di laman Twitter MotoGP

"Nasty one for @27_Andigilang!

Thankfully, the Indonesian is up on his feet!