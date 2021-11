Sinopsis Three Days To Kill, Kisah Agen CIA yang Menderita Kanker, Tayang Malam Ini di TransTV

Film Three Days To Kill berkisah tentang seorang agen CIA yang menderita kanker dan menjalankan misi berbahaya untuk bertahan hidup.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Malam ini akan tayang film Three Days To Kill di Trans TV pukul 21.00 WIB.

Simak sinopsis Three Days To Kill berikut ini.



Film Three Days To Kill berkisah tentang seorang agen CIA yang menderita kanker dan menjalankan misi berbahaya untuk bertahan hidup.

Sutradara film Three Days To Kill adalah McG.

Sementara itu, penulis film ini adalah Adi Hasak dan Luc Besson.

Berdurasi 117 menit, film Three Days To Kill dirilis pada 25 Februari 2014 di Indonesia.

• LIHAT Sinopsis Underworld II: Evolution, Tayang Malam Ini di Trans TV Pukul 23.00 WIB

Film ini dibintangi sederet artis di antaranya Kevin Costner, Hailee Steinfeld dan Connie Nielsen.

Sebelum menontonnya, simak sinopsis film Three Days To Kill dikutip dari Imdb.com, Jumat 12 November 2021.

Seorang agen CIA yang bernama Ethan Runner menederita sakit parah.

Saat itu, ia dibujuk untuk keluar dari pekerjaan terakhirnya.

Sebagai imbalan, Ethan akan mendapatkan obat eksperimental.