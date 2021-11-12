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HASIL Latihan Bebas MotoGP Hari Ini Update, Francesco Bagnaia Vs Jack Miller di Gp Valencia 2021 !
Jack Miller dan Francesco Bagnaia bersaing ketat memperebutkan predikat pembalap terkencang dari race yang dilangsungkan di sirkuit Ricardo Tormo itu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Race 1 untuk sesi free practice MotoGP hari ini di seri MotoGP Valencia 2021 Jumat 12 November 2021 dimulai !
Balapan terakhir di musim 2021 ini, akan menjadi panggung pamungkas pembuktian pembalap terbaik dalam perebutan podium MotoPG Valencia 2021 nanti
Saat ini, sejumlah rider baru saja mentaskan race sesi balapan untuk penentuan hasil latihan bebas MotoGP hari ini tersebut
Hasilnya, duo Ducati yakni Jack Miller dan Francesco Bagnaia menjadi yang terkencang !
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Jack Miller dan Francesco Bagnaia bersaing ketat memperebutkan predikat pembalap terkencang dari race yang dilangsungkan di sirkuit Ricardo Tormo Valencia itu
Hasilnya, sementara ini Francesco Bagnaia yang jadi pesaing ketat bagi Fabio Quartararo dalam perebutan gelar juara MotoGP 2021 tampil lebih mendominasi
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Francesco Bagnaia lebih cepat +0,350 detik dari Jack Miller yang sementara ini harus puas ada di urutan ke dua daftar pembalap tercepat di hasil FP 1 MotoGP hari ini di seri MotoGP Valencia 2021 tersebut
Sementara itu, peraih gelar juara dunia MotoGP 2021 musim ini, yakni Fabio Quartararo masih tercecer di urutan ke 10 pembalap tercepat di hasil latihan bebas MotoGP hari ini sesi pertama tersebut
Berikut urutan sementara hasil latihan bebas MotoGp hari ini di seri MotoGP Valencia 2021 sesi pertama
Alias hasil FP1 MotoGP Valencia 2021 Jumat 12 November 2021 kami rangkum dari laman MotoGP.com dan Crash.net MotoGP :
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