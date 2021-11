Harga Avanza 2022 Naik Mulai Januari ! Cek Daftar Harga Mobil Avanza dan Veloz Baru 2022

Ilustrasi mobil Toyota All New Avanza.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Anda mencari mobil baru Toyota seperti All New Avanza dan All New Veloz ?

Cek harganya di artikel ini. Harga mobil baru Toyota All New Avanza dan All New Veloz ini hanya berlangsung sementara.

Ada rencana, harga mobil baru Toyota All New Avanza dan All New Veloz akan naik pada Januari 2022.

Seperti diketahui, PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan generasi terbaru dari Avanza dan Veloz, Rabu 10 November 2021.

Panduan harga Toyota All New Avanza dan All New Veloz penting untuk Anda yang ingin membeli mobil baru.

Toyota Avanza dan Veloz adalah mobil yang dikenal dengan sebutan MPV sejuta umat itu hadir dengan transformasi yang benar-benar baru dibanding versi sebelumnya.

Perubahan yang dilakukan meliputi tampilan luar, transmisi, fitur yang lebih modern dari sebelumnya.

Satu hal lagi yang membuatnya berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni MPV sejuta umat buatan Toyota tersebut menggunakan penggerak roda depan (FWD).

Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, Avanza dan Veloz saat ini hadir dengan dua brand yang berbeda.