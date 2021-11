Jadwal Liga Champions Setelah RB Leipzig dan Malmo FF Tersingkir, AC Milan Masih Berpeluang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut jadwal lengkap Liga Champions 2021-2022 setelah matchday 4 penyisihan grup tuntas.

Ketahui juga dua jadwal drawing (babak 16 besar dan perempat final) serta klasemen terkini semua grup.

Adapun top skor sementara adalah Robert Lewandowski, bomber Bayern Munchen dengan delapan gol.

Sejauh ini RB Leipzig dan Malmo FF sudah dipastikan tersingkir dari Liga Champions.

Sedangkan klub yang sudah lama hilang dari Liga Champions, AC Milan masih memiliki peluang ikut drawing 16 besar sekalipun sangat tipis.

Berikut data-data selengkapnya:

MATCHDAY 5

* Rabu 24 November 2021 dalam WIB



00:45 Dynamo Kyiv vs Bayern Munchen - Vidio

00:45 Villarreal vs Manchester United - SCTV

03:00 Barcelona vs Benfica - Vidio

03:00 Young Boys vs Atalanta - Vidio

03:00 Lille OSC vs Salzburg - Vidio

03:00 Sevilla vs Wolfsburg - Vidio

03:00 Malmo FF vs Zenit - Vidio

03:00 Chelsea vs Juventus - SCTV

* Kamis 25 November 2021 dalam WIB