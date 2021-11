4 Tipe Introvert yang Wajib Kamu Tahu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tipe kepribadian introvert bukanlah individu pemalu atau sulit bersosialisasi seperti yang kebanyakan orang pikir.

Namun, mereka adalah tipe yang lebih suka merefleksikan diri atau memperoleh energi dalam kesendirian atau sedikit orang.

Bukan berarti tidak suka berinteraksi, introvert lebih suka berada dalam pertemanan kecil karena akan kewalahan jika bertemu dengan banyak orang sekaligus.

Saat mereka kewalahan, sering kali menimbulkan kelelahan fisik berupa berkeringat, pusing, hingga pegal-pegal.

Untuk itu, mereka menyendiri bukan untuk menghindari situasi sosial, melainkan mengisi energi kembali dengan mengembalikan kewarasan.

Melansir Mindbodygreen, penelitian berjudul Four Meanings of Introversion: Social, Thinking, Anxious, and Inhibited Introversion (2011) oleh psikolog Jennifer Grimes, Jonathan Cheek, dan Julie Norem membagi introvert menjadi empat tipe.

Apa saja empat tipe introvert tersebut?

1. Social introvert

Social introvert lebih menghargai kesendirian, tapi juga suka bersosialisasi dengan kelompok kecil dan terbuka untuk berteman.

Karena introvert sangat analitis, seorang social introvert harus mengikuti intuisi mereka ketika akan bertemu seseorang.