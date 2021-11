Sedang Berlangsung Final Jerman Open 2021 Live TVRI Sekarang Update Hasil Wakil Indonesia Juara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sedang berlangsung pertandingan final Hylo Jerman Open 2021 live TVRI Nasional Minggu 7 November 2021.

Partai ganda putri menjadi pertandingan pertama di babak final yang mempertemukan sesama wakil Jepang Chisato Hoshi / Aoi Matsuda vs Rin Iwanaga / Kie Nakanishi.

Di partai kedua ada ganda putra yakni all Indonesian final Marcus / Kevin vs Leo Rolly C / Daniel M.

Bagaimana peluang keduanya di pertandingan nanti.

Baik The Babies dan The Minions memiliki kans yang sama untuk menjuarai turnamen BWF super 500 kali ini.

Marcus/Kevin kembali melaju ke final kedua beruntun usai ajang French Open 2021 belum lama ini.

Lantas bagaimana rekor pertandingan keduanya di ajang resmi. Ternyata ajang ini merupakan pertemuan pertama kedua pasangan di ajang internasional.

Namun keduanya tentu sudah memiliki strategi dan mengetahui kelemahan masing-masing karena sering berlatih bersama.

Dengan demikian Indonesia dipastikan mendapat satu gelar di nomor ganda putra.