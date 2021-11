Live Skor Final Jerman Open 2021 Malam Ini Cek Hasil Praveen/Melati vs Ganda Campuran Thailand

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selain di nomor ganda putra, harapan juara juga bertumpu pada wakil Indonesia di ganda campuran.

Praveen / Melati akan menghadapi wakil Thailand unggulan pertama yakni Dechapol P / Sapsiree T.

Partai final ini tentunya bakal menjadi pelampiasan Praveen /Melati setelah gagal di ajang Denmark Open dan French Open belum lama ini.

(Skor dan hasil pertandingan bisa dipantau pada link yang tersedia di akhir artikel ini sejak pertandingan dimulai)

Namun tentunya Praveen /Melati harus fokus menghadapi wakil Thailand yang menjadi unggulan pertama di diajang ini.

Lantas bagaimana rekor pertemuan keduanya ?

Dari lima pertemuan terakhir pasangan Thailand memenangkan tiga pertandingan di tiga pertemuan terakhir.

Sementara dua laga sebelumya di menangkan oleh ganda campuran Indonesia.

Lima pertandingan terakhir Puavaranukroh D./Taerattanachai S



- 07.11.21 Puavaranukroh D./Taerattanachai S vs .Rivaldy R./Mentari P. H. 2 : 0

W

- 06.11.21HOPuavaranukroh D./Taerattanachai S vs .Faizal H./Widjaja G. E. 2 : 1

W

- 04.11.21HOPuavaranukroh D./Taerattanachai S vs .Hoo P. R./Cheah Y. S. 2 : 0

W

- 02.11.21HOPuavaranukroh D./Taerattanachai S vs Tabeling R./Piek S. 2 : 0

W

- 30.10.21FOPuavaranukroh D./Taerattanachai S vs Watanabe Y./Higashino A.0 : 2

L

Lima pertandingan terakhir Praveen/Melati