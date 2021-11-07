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Tinju Dunia

Jadwal Siaran Langsung Caleb Plant vs Canelo Alvarez, Tinju Dunia Hari Ini Minggu 7 November 2021

Sesuai jadwal, duel Caleb Plant vs Canelo Alvarez akan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan bisa disaksikan melalui link Live Streaming berikut ini:

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertarungan perebutan empat gelar Tinju Dunia kelas menengah super antara Caleb Plant vs Canelo Alvarez akan digelar hari ini, Minggu 7 November 2021.

Pertarungan di MGM Grand Arena Garden ini akan menjadi partai puncak atau kartu utama, memperebutkan sabuk WBA, WBO, WBC dan IBF.

Sesuai jadwal, duel Caleb Plant vs Canelo Alvarez akan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dan bisa disaksikan melalui link Live Streaming berikut ini:

Link 1

Link 2

Profil Caleb Plant

Caleb Plant punya nama lahir Caleb Hunter Plant.

Saat ini dirinya dikenal juga dengan Sweethands.

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Namanya kini tengah naik daun.

Terlebih setelah dirinya mengalahkan Jose Uzcategui pada Januari 2019 dalam perebutan gelar IBF.

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