Jadwal Acara TV Minggu 7 November 2021, MotoGP di Trans 7, Diary Halaqah Cinta Ricis Ryan di MNC TV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah acara menarik dapat anda saksikan disejumlah channel TV untuk mengisi akhir pekan atau waktu weekend anda, Minggu 7 November 2021.

Diantaranya ialah Diary Halaqah Cinta Ricis Ryan di MNC TV pada pukul 10.30 WIB.

Bagi yang senang dengan balapan, Trans 7 menyajikan MotoGP 2021: Americas GP pada pukul 23.15 WIB.

Sejumlah film action juga tersaji di Trans TV seperti Mechanic Ressurection.

Belum lagi Ikatan Cinta dan Amanah Wali S5 yang tayang di RCTI.

Hingga dengan sejumlah sinetron di Indosiar dan FTV-FTV di SCTV.

Berikut jadwal acara TV Minggu 7 November 2021 di MNC, RCTI, Trans 7, Trans TV, Net TV, GTV, ANTV, Indosiar hingga SCTV.

Jadwal Acara TV MNC TV

01:00 Hole In The Wall

02:00 Midnite Great Sale

02:30 Gang Dangdut

03:30 Bimbingan Rohani Katolik

04:00 Lintas iNews Pagi

05:00 Best Of Siraman Qolbu

06:00 Upin & Ipin

09:00 Lenong Legenda

10:30 Diary Halaqah Cinta Ricis Ryan

11:30 Alvin & The Chipmunks

12:00 Upin & Ipin

14:00 Shaun The Sheep

15:00 Takeshi's Castle Indonesia

16:30 Uang Kaget Lagi

17:45 Upin & Ipin

19:30 Kuraih Bintang

20:50 Tutur Tinular

22:50 Bukit Berdarah

Jadwal Acara TV Trans 7