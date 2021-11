INSIDEN MotoGp Hari Ini Update, Crash Fabio Quartararo hingga Miguel Oliveira di GP Portugal 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah insiden MotoGP hari ini terjadi dalam gelaran MotoGp Portugal 2021 Minggu 7 November 2021

Terdapat beberapa pembalap yang terlibat dalam kecelakaan Moto GP hari ini di race yang berlangsung di sirkuit ALgarve Portimao, Portugal tersebut

Beberapa di antaranya seperti sang juara dunia MotoGP 2021 musim ini, Fabio QUartararo

Kecelakaan Moto GP hari ini dalam insiden MotoGP hari ini yang lebih fatal dan parah terjadi antara Miquel Oliveira dan Iker Lecuona

Kecelakaan Moto GP hari ini antara dua pembalap tersebut membuat bendera merah atau Red Flag Motogp dikibarkan

Dimana arti red flag dalam MotoGP di race MotoGP Portugal 2021 ini bisa berarti penghentian sementara balapan.

"Race stopped due to an incident between @_moliveira88 and @LecuonaIker

Final results based on standings as of Lap 23

#AlgarveGP,"

Demikian keterangan di laman Twitter MotoGp terkait insiden MotoGP hari ini yang melibatkan Miquel Oliveira dan Iker Lecuona tersebut.