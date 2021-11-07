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Hasil Race Moto2 Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021 Siaran Langsung Trans7

Race Moto2 hari ini berlangsung mulai pukul 21:30 WIB. Hasil race Moto2 dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Hasil Race Moto2 Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021 Siaran Langsung Trans7
ANDREAS SOLARO / AFP
Tim Pertamina Mandalika SAG Pembalap Swiss Thomas Luthi mengendarai sepeda motornya yang bertuliskan penghormatan kepada pebalap Italia Valentino Rossi, pada 24 Oktober 2021 saat balapan Emilia-Romagna Moto2 di Sirkuit Dunia Misano Marco-Simoncelli di Misano Adriatico, Italia. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil race Moto2 Portugal 2021 bisa disaksikan secara langsung.

Moto2 pekan ini berlangsung di Sirkuit Algarve International, Minggu 7 November 2021.

Balapan Moto2 pekan ini merupakan seri ke-17 bertajuk Grande Prémio do Algarve.

Race Moto2 hari ini berlangsung mulai pukul 21:30 WIB.

Hasil race Moto2 dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.

Link streaming dan live hasil terdapat dalam artikel ini.

Hasil Race MotoGP Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021 Mulai Jam 20:00 WIB

Pole Position

Top 10:

1. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) – 1:42.101

2. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.269

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