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Hasil Race Moto2 Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021 Siaran Langsung Trans7
Race Moto2 hari ini berlangsung mulai pukul 21:30 WIB. Hasil race Moto2 dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
ANDREAS SOLARO / AFP
Tim Pertamina Mandalika SAG Pembalap Swiss Thomas Luthi mengendarai sepeda motornya yang bertuliskan penghormatan kepada pebalap Italia Valentino Rossi, pada 24 Oktober 2021 saat balapan Emilia-Romagna Moto2 di Sirkuit Dunia Misano Marco-Simoncelli di Misano Adriatico, Italia.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil race Moto2 Portugal 2021 bisa disaksikan secara langsung.
Moto2 pekan ini berlangsung di Sirkuit Algarve International, Minggu 7 November 2021.
Balapan Moto2 pekan ini merupakan seri ke-17 bertajuk Grande Prémio do Algarve.
Race Moto2 hari ini berlangsung mulai pukul 21:30 WIB.
Hasil race Moto2 dapat disaksikan secara langsung saat balapan berlangsung hingga selesai.
Link streaming dan live hasil terdapat dalam artikel ini.
• Hasil Race MotoGP Hari Ini Live Balapan Grande Prémio do Algarve Portugal 2021 Mulai Jam 20:00 WIB
Pole Position
Top 10:
1. Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) – 1:42.101
2. Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) + 0.269
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Sumber: Tribun Pontianak
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