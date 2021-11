Hasil Badminton Hylo Open Tadi Malam Hantarkan 2 Ganda Putra Indonesia ke Semifinal, 10 ke 8 Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia mengunci dua tempat di babak semifinal sektor ganda putra turnamen badminton Hylo Open 2021, di Saarlandhalle Saarbruecken, Jerman, 2-7 November 2021.

Kepastian itu merujuk pada hasil babak 16 besar di mana empat ganda putra Indonesia mengalahkan lawan-lawannya untuk menciptakan dua all Indonesian perempat final.

All Indonesian pertama adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (3) vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan (non unggulan).

Kemudian Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (2) menghadapi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (non unggulan).

Di perempat final Fajar/Alfian harus saling mengalahkan untuk satu tempat di semifinal atau empat besar.

Demikian halnya Ahsan/Hendra dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Selain empat pasangan ganda tersebut, para pebulutangkis Indonesia lainnya juga melaju ke babak delapan besar yang dihelat, Jumat 5 November 2021.

Hanya saja, Indonesia dipastikan tanpa wakil di perempat final sektor tunggal putri dan tunggal putra.

Berikut daftar wakil Indonesia yang melaju ke babak perempat final Hylo Open 2021:

Ganda Putri