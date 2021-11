Puluhan Tumor Bersarang di Rahim Melanie Subono, Berat Perutnya Hampir 2 Kilo Melebihi Batas Normal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kabar kesehatan penyayi Melanie Subono saat ini sedang tidak baik-baik saja,

Melanie Subono harus menelan kenyataan pahit saat mengetahui ada puluhan tumor bersarang di perutnya.

Sudah mengidap tumor sejak lama, Melanie Subono mengaku, ia selalu kontrol kesehatan selama puluhan tahun agar tumor tak kembali tumbuh di perutnya.

Namun, selama dua tahun ini, Melanie tidak melakukan kontrol rutin karena pandemi Covid-19.

"Masa pandemi gue enggak mau ke rumah sakit dong, kepepet kan. Nah itu karena gue enggak ngecek terjadilah itu sesuatu pecah di dalam (perut)," kata Melanie Subono, dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Kamis 4 November 2021.

Melanie tidak menyadari tumornya semakin membesar selama dua tahun itu, sehingga ia berpesan bahwa cek kesehatan perlu dilakukan sedini mungkin.

"Mendingan ketahuan di fase yang lu masih bisa 'what can we do about this'," ujar Melanie Subono.

Saat mengetahui tumor yang bersarang semakin banyak, Melanie mengaku perutnya sangat sakit pada tengah malam.

"Tiba-tiba tengah malam itu pecah. Kayak orang hamil, perutnya jadi gede, kayak ada air. Kista kan ada yang isinya air, darah, tumor juga isinya macam-macam. Gue pipis mulu," ujarnya.

Pada akhirnya, Melanie Subono memutuskan untuk mengecek kondisi perutnya itu ke dokter.