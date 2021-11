Daftar Tim Lolos Babak 16 Besar Liga Champions Live Rabu dan Kamis Dini Hari WIB, Barca & Milan?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, PSG, Liverpool, FC Sheriff, Salzburg Manchester United, dan Juventus berpeluang besar lolos lebih cepat ke babak 16 Liga Champions 2021-2022.

Delapan tim ini adalah pemuncak klasemen sementara grup masing-masing hingga matchday 3.

Artinya, jika pada matchday 4 tim-tim tersebut memenangi pertandingan maka otomatis lolos ke babak delapan besar.

Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid, Manchester City hingga Atletico Madrid masih butuh kemenangan demi kemenangan untuk bisa lolos babak knock-out.

Adapun matchday 4 dihelat, Rabu 3 November 2021 dan Kamis 4 November 2021 dini hari WIB.

Ketahui apakan tim kesayangan Anda lolos babak perdelapan final via link di bagian akhir artikel.

• Syarat Bayern Munchen Lolos 16 Besar Liga Champions Sebagai Juara Grup E

Jadwal Fase Grup Matchday 4 2021 dalam WIB:

Rabu 3 November 2021

00:45 Wolfsburg vs Salzburg Vidio

00:45 Malmo vs Chelsea SCTV

03:00 Dynamoi Kyiv vs Barcelona Vidio

03:00 Bayern Munchen vs Benfica Vidio

03:00 Villarreal vs Young Boys Vidio

03:00 Atalanta vs Manchester United SCTV

03:00 Sevilla vs Lille OSC Vidio

03:00 Juventus vs Zenit Vidio