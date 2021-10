SIARAN Langsung Final Prancis Open Hari Ini Minggu 31 Oktober 2021 & Jam Tayang Marcus/Kevin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Final Prancis Open 2021 akan berlangsung malam ini.

Jadwal jam tayang Final Prancis Open 2021 akan dimulai dengan pertandingan tunggal putra.

Final Tunggal putra akan mempertemukan Tsuneyama K dari Jepang Vs Chou T. Ch dari China Taipei.

Jam tayang tunggal putra akan berlangsung pukul 19.40 WIB malam ini, Minggu 31 Oktober 2021.

Selanjutnya akan mempertandingkan partai tunggal putri.

Duel sesama pemain Jepang terjadi di partai tunggal putri.

Yamaguchi A Vs Takahashi S akan berlangsung setelah pertandingan tunggal putra.

Tunggal putri dijadwalkan pukul 20:20 WIB.

Sementara ganda putri dijadwalkan pukul 19:00 WIB.

• JAM TAYANG Live Streaming MotoGP Portugal Pukul 19.00 WIB & Marc Marquez Vs Pecco Bagnaia

Tunggal putri mempertemukan Lee S. H./Shin S. C Vs Kim So Yeong/Kong H. Y.