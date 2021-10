PROMO JCO Terbaru 1 - 5 November 2021 Spesial I Love JCO Mulai 52 Ribu-107 Ribu, Cek Promo Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo JCO untuk menemani keseruan weekend kamu hari ini Minggu 31 Oktober 2021.

Saat ini JCO memiliki berbagai promo donuts hingga minuman menggugah selera diantaranya promo yang tersedia adalah Weekly Promotion 1/2 Lusin Donuts + JCool To Go Cuma Rp 96 Ribu, Perfect pairing Caesar Salad , Promo Buy 1 Get 1 Manual Brew Syphon Method special bogo Iced JCoccino dengan harga special periode 25 - 31 Oktober 2021.

Tak kalah seru adalah apromo terbaru 1 Love Jco untuk donuts, beverage dan Jcool couple untuk 1- 5 Oktober 2021 dan masih banyak promo lainnya yang bisa kamu nikmati.

Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Inilah beragam promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Oktober 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

I Love JCO

Nikmati 5 Hari Promo JCO Di Seluruh JCO Indonesia*.

Senin, 1 November 2021 untuk pemegang kartu debit Mandiri / kredit Mandiri

Selasa - Jumat, 2 - 5 November 2021 untuk umum