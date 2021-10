LIVE Score BWF French Open 2021 Hari Ini, Hasil Marcus/Kevin Vs Fajar/Rian - Takahashi Badminton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk tonton sejumlah pertandingan seru dalam jadwal semifinal French Open 2021 hari ini

Alias jadwal Prancis Open 2021 terbaru, Sabtu 30 Oktober 2021

Dalam partai empat besar untuk live score BWF French Open 2021 hari ini, terdapat sejumlah laga seru

Satu di antaranya parti antara dua andalan Ganda Putra Indonesia

Yakni Marcus/Kevin Vs Fajar/Rian

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto memang akhirnya harus menjalani All Indonesian Semifinal di ajang BWF Badminton French Open 2021 ini

Dan nantinya akan menunggu pemenang di laga antara Aaron Chia/Soh Wooi Yik vs Ko Sung Hyun/Shin Baekcheol

Hasil Marcus/Kevin Vs Fajar/Rian Vs hasil Aaron Chia/Soh Wooi Yik vs Ko Sung Hyun/Shin Baekcheol di partai semifinal inilah nantinya pemenang kedua laga tersebut yang akan bertarung di partai final

Memperebutkan juara Prancis Open 2021 di kategori Ganda Putra

Selain itu, akan juga tampil di kategori lainnya dalam siaran live bulutangkis hari ini