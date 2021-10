KISARAN Penghasilan Ria Ricis, Oki Setiana Dewi Ingatkan Teuku Ryan Tugas Nafkahi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan tak lama lagi digelar.

Setelah menggelar acara lamaran pada 23 September lalu, keduanya akan segera naik ke pelaminan.

Teuku Ryan sendiri merupakan pria yang berasal dari Aceh.

Ia juga bukan dari kalangan artis atau YouTuber seperti Ria Ricis.

Tak sedikit yang beranggapan bahwa penghasilan Ria Ricis berada jauh di atas Teuku Ryan.

Mengacu data Social Blade, Ria Ricis menguntit di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 14.100 hingga US$ 224.900 setara Rp 204,45 juta hingga Rp 3,26 miliar.

Jumlah subscribers: 27,3 juta.

Jumlah video yang diupload (akumulatif): 1.402.

Jumlah penonton (akumulatif): 3,88 miliar.

Proyeksi pendapatan per bulan: US$ 14.100 - US$ 224.900 setara Rp 204,45 juta - Rp 3,26 miliar.