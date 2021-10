HASIL Indonesia Vs Australia Leg 2 Live Update, Nasib Witan Sulaeman Dkk Piala Asia U23 AFC Cup 2022

Nonton di HP! Laga Hidup Mati Timnas Indonesia Vs Australia di Kualifikasi Piala Asia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan berlangsung siaran SCTV live streaming bola untuk pertandingan penentu hasil Indonesia Vs Australia Leg 2 Jumat 29 Oktober 2021

Sebagai inforasi bagi Sobat Tribun Pontianak yang punya pertanyaan seputar jadwal Timnas Indonesia di SCTV

Dan juga kapan jam tayang Timnas U23 Vs Australia di laga kualifikasi Piala Asia U-23 pada Jumat malam ini perlu dikatahui bahwa kick off Indonesia Vs Australia itu akan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB

Namun dalam siaran SCTV live streaming bola di laga untuk hasil Indonesia Vs Australia Leg 2 ini di tayangan SCTV live akan mulai tayang pukul 18.30 WIB

Tentunya dengan preview pertandingan dan semacamnya terlebih dahulu

Sebelumnya kepastian tayangnya siaran langsung Timnas Indonesia Vs Australia di ajang kualifikasi Piala Asia U-23 AFC CUp 2022 pada Jumat malam ini di kanal SCTV live juga telah diumumkan kepada publiK

Satu di antaranya lewat unggahan di laman Instagra SCTV Live

"Malam ini, Indonesia siap bertanding melawan Australia, pukul 18.30 WIB disiarkan LIVE.

Yakin Indonesia menjadi juaranya?!

