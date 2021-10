Ronald Koeman Resmi Didepak Barcelona dari Kursi Kepelatihan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Barcelona akhirnya resmi memberhentikan pelatih mereka, Ronald Koeman.

Hal ini diketahui dari postingan akun twitter Barcelona @FCBarcelona.

“FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach” tulis akun Twitter @FCBarcelona, Kamis 28 Oktober 2021 pukul 05.17 WIB.

Dipecatnya Ronald Koeman pun diduga rentetan hasil buruk Barcelona diajang La Liga hingga Liga Champions.

Teranyar ialah Barcelona tumbang dikandang Rayo Vallecona dengan skor 1-0.

Kemudian Barcelona juga harus kalah dikandang sendiri saat menjamu Real Madrid dilaga bertajuk El Clasico.

Barcelona kalah dengan skor 1-2 saat menghadapi Los Galaticos.

Diajang La Liga Spanyol kini Barcelona terseok diperingkat kesembilan.

Blaugrana hanya meraih 15 poin dari 10 pertandingan.

Total dari 10 pertandingan hanya meraih 4 kemenangan, 3 kali kekalahan dan 3 kali imbang.