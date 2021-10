PROMO JCO Hari Ini 28 Oktober 2021, Paket Hemat JCO Rp 96 Ribu & Caesar Salad Gratis Iced Lemon Tea

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo JCO hari ini Kamis 28 Oktober 2021.

Saat ini JCO memiliki berbagai promo donuts hingga minuman menggugah selera.

Diantaranya promo yang tersedia adalah Weekly Promotion 1/2 Lusin Donuts + JCool To Go Cuma Rp 96 Ribu, Perfect pairing Caesar Salad , PROMO Buy 1 Get 1 Manual Brew Syphon Method special bogo Iced JCoccino dengan harga special periode 25 - 31 Oktober 2021.

Kemudian ada juga promo terbaru 1 Love Jco untuk donuts, beverage dan Jcool couple untuk 1- 5 Oktober 2021 dan masih banyak promo lainnya yang bisa kamu nikmati.

Pastikan untuk tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Simak beragam promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Oktober 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

Weekly Promotion

Weekly promo kali ini adalah kamu bisa beli 1/2 lusin JCO DONUTS + JCOOL To Go dengan harga lebih hemat!

Dapatkan paket tersebut dengan harga spesial hanya Rp 96.000*.