UPDATE PROMO JCO 27 Oktober 2021, Setengah Lusin JCO Donuts + JCool To Go Lebih Hemat Hanya 96 Ribu

UPDATE PROMO JCO 27 Oktober 2021, Beli setengah Lusin JCO Donuts + JCool To Go Lebih Hemat Hanya 96 Ribu dan masih banyak lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Beragam promo JCO kembali bisa menjadi pilihan kudapan nikmatimu hari ini Rabu 27 Oktober 2021.

Diantara promo JCO mulai dari Weekly Promotion 1/2 Lusin Donuts + JCool To Go Cuma Rp 96 Ribu, Perfect pairing, PROMO Buy 1 Get 1 Manual Brew Syphon Method periode 25 - 31 Oktober 2021.

Ada juga special bogo Iced Latte dengan harga special dan masih banyak promo lainnya yang bisa kamu nikmati.

Kemudian ada juga promo terbaru 1 Love Jco untuk donuts, beverage dan Jcool couple untuk 1- 5 Oktober 2021.

Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

Inilah beragam promo terbaru dari Jco yang jangan sampai kamu lewatkan di bulan Oktober 2021 ini:

(Update Informasi Promo JCO)

• UPDATE PROMO JCO 26 Oktober 2021, Donuts + JCool To Go Cuma 96 Ribu & Iced JCoccino Beli 1 Gratis 1

Weekly Promotion

Weekly promo kali ini adalah kamu bisa beli 1/2 lusin JCO DONUTS + JCOOL To Go dengan harga lebih hemat!

Dapatkan paket tersebut dengan harga spesial hanya Rp 96.000*.