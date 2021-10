Ibunda Celine Evangelista Tak Bantah Soal Adanya Perselingkuhan, Puji Diri Stefan William!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Misteri perceraian Celine Evangelista dan Stefan William seperti belum usai.

Kali ini datang kabar dari ibunda Celine yang sudah tidak berkontak lagi dengan sang anak setelah perceraiannya tersebut.

Ibunda Celine Evangelista, Vincentia Nurul, buka suara terkait penyebab perceraian putrinya dengan Stefan William.

Meski Celine Evangelista adalah darah dagingnya, Vincentia Nurul tampaknya tak mau membohongi diri sendiri dengan memberi kesaksian yang tak sesuai fakta.

Ya, Vincentia memang tak secara langsung mengatakan bahwa putrinya berselingkuh, namun di sisi lain, ia justru memuji karakter sang mantan menantu yang dianggapnya memiliki karakter yang baik.

"Tentang itu (perselingkuhan) mau bilang no comment, tapi saya membohongi diri saya sendiri ya, you know lah, masalah siapa yang selingkuh dan yang tidak selingkuh, kalian tahu sebenarnya, kalian lebih tahu dari saya."

"Tapi, Stefan adalah pria yang baik, dia mencoba untuk menjadi suami yang baik," papar Vincentia Nurul, ibunda Celine Evangelista, dikutip dari Youtube Intens Investigasi, Kamis 28 Oktober 2021.

Tak sampai di situ, Vincentia juga memuji kepribadian Stefan, yang menurutnya, selalu berusaha untuk menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab.

Terlepas dari kesalahannya sebagai manusia biasa, Vincentia melihat keseriusan Stefan yang mau berubah.

"Kalau menurut penilaian saja, seperti yang saya bilang, dia pria yang baik, dia orang yang bertanggung jawab, yang berusaha, at least manusia itu saya hargai dia bisa berusaha untuk tetap bertanggung jawab," sambung Vincentia.

