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+28 Twibbon Sumpah Pemuda 28 Oktober Cocok Dibagikan di Grup WA dan Update Status Medsos
Pertama, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.............
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Mengutip museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id, ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27-28 Oktober 1928.
Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober.
Isi Ikrar Sumpah Pemuda:
Pertama, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia
Kedua, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga, Kami Putra-Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
• Apa yang Dimaksud Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928?
Berikut link Twibbon Hari Sumpah Pemuda, cocok dibagikan di grup WA atau posting di akun Medsos:
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Kamis 28 Oktober 2021
28 Oktober 2021
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