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+28 Twibbon Sumpah Pemuda 28 Oktober Cocok Dibagikan di Grup WA dan Update Status Medsos

Pertama, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.............

Editor: Marlen Sitinjak
zoom-inlihat foto +28 Twibbon Sumpah Pemuda 28 Oktober Cocok Dibagikan di Grup WA dan Update Status Medsos
sejarahindonesia
Isi Ikrar Sumpah Pemuda. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Mengutip museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id, ikrar tersebut merupakan hasil putusan Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau Kongres Pemuda II yang digelar pada 27-28 Oktober 1928.

Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober.

Isi Ikrar Sumpah Pemuda:

Pertama, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia

Kedua, Kami Putra-Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga, Kami Putra-Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Apa yang Dimaksud Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928?

Berikut link Twibbon Hari Sumpah Pemuda, cocok dibagikan di grup WA atau posting di akun Medsos:

  1. Link Twibbon Hari Sumpah Pemuda ke-1 >>> Klik
  2. Link Twibbon Hari Sumpah Pemuda ke-2 >>> Klik
  3. Link Twibbon Hari Sumpah Pemuda ke-3 >>> Klik
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