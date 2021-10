PREDIKSI Hasil Marseille Vs Paris Saint Germain Malam & Duet Maut Messi Mbappe Neymar Cetak Gol?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Prancis sedang melangsungkan pertandingan pekan ke 11.

Bahkan tadi malam sudah berlangsung tiga pertandingan yang mempertemukan Saint-Étienne Vs Angers, Nantes Vs Clermont dan Lille Vs Brest.

Sejumlah pertandingan lainnya akan berlangsung malam ini hingga dini hari Senin 25 Oktober 2021.

Dari 3 pertandingan tadi malam hanya Nantes yang berhasil mengamankan 3 angka di kandang mereka setelah menumbangkan Clermont dengan skor 2-1.

Sementara Saint-Étienne Vs Angers harus berbagi angka setelah bermain imbang 2-2 sama halnya dengan Lille Vs Brest yang bermain imbang 1-1.

Pertandingan yang ditunggu adalah laga Paris Saint Germain Vs Marseille malam ini.

Marseille bertindak sebagai tuan rumah kala bertemu PSG.

PSG menghadapi laga mala ini sebagai pemimpin klsemen dengan raihan 27 angka dari 9 kemenangan dan 1 kali kalah.

Sementara Marseille peringkat 4 klasemen sementara dengan torehan 17 angka.

Jangan lewatkan laga seru malam ini tentunya akan menyajikan permainan yang menarik.