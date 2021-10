Hasil Huang Dongping/Zheng Yu vs Lee So Hee/Shin Seung Chan Streaming TVRI Denmark Open 2021

Pertandingan Huang Dongping/Zheng Yu vs Lee So Hee/Shin Seung Chan berlangsung, Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 17.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Huang Dongping/Zheng Yu (China) vs Lee So Hee/Shin Seung Chan (Korea Selatan) ganda putri Badminton Denmark Open 2021 dapat disaksikan secara langsung.

Pertandingan Huang Dongping/Zheng Yu vs Lee So Hee/Shin Seung Chan berlangsung, Minggu, 24 Oktober 2021, pukul 17.00 WIB.

Hasil pertandingan Final Denmark Open 2021 ganda putri dapat diketahui secara langsung selama pertandingan berlangsung hingga selesai.

Saksikan pertandingan Huang Dongping/Zheng Yu vs Lee So Hee/Shin Seung Chan ganda putri Badminton Denmark Open 2021 live TVRI dan Vidio.

Rekor Pertemuan Terakhir

7/3/2018: Lee SH/Shin SC 1-2 Huang DP/Zheng Y.

Laga Terakhir Huang Dongping/Zheng Yu

23/10/2021: Kititharakul J./Prajongjai R. 0-2 Huang DP/Zheng Y.

22/10/2021: Polii G./Rahayu A. 1-2 Huang DP/Zheng Y.

21/10/2021: Stoeva G./Stoeva S. 1-2 Huang DP/Zheng Y.