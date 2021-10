Live Hasil Denmark Open Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHOINO KRISTO SEBASTIANUS MELANO/KOLASE

Pertandingan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti berlangsung, Kamis, 21 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB. Saksikan pertandingan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti ganda campuran Badminton Denmark Open 2021 live TVRI dan Vidio.