Hasil FP1 MotoGP Emilia Romagna Live Jumat 22 Oktober 2021 - Cek Hasil FP2 Moto2 dan Moto3. 

GIGI SOLDANO / DPPI VIA AFP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Latihan Bebas mengawal sesi MotoGP Emilia Romagna hari Jumat 22 Oktober 2021, cek juga Hasil FP1 Moto2 dan Moto3.

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berharap bisa melakoni duel dengan Jack Miller dan Joan Mir pada balapan MotoGP Emilia Romagna 2021.

Marc Marquez sedang bersiap untuk kembali ke lintasan balap setelah melewati dua pekan tanpa balapan.

Sirkuit Misano di Italia akan menjadi destinasi Marc Marquez dalam seri balap ke-16 bertajuk MotoGP Emilia Romagna pada akhir pekan ini, 22-24 Oktober 2021.

Sosok berjuluk Si Semut dari Cervera tersebut menyambut dengan antusias balapan kedua di Misano pada musim ini.

Lebih-lebih, Marquez baru saja memenangkan balapan terakhir yang berlangsung di Circuit of the Americas, Austin, AS, pada awal Oktober lalu.

Marquez menunjukkan penampilan yang dominan pada balapan di salah satu sirkuit favoritnya tersebut.

Kemenangan itu menunjukkan bagaimana Marquez perlahan-lahan menemukan kembali sentuhan terbaiknya ddengan motor RC213V.

Meski begitu, Marquez tidak ingin kelewat jemawa.

"Kami kembali ke Misano dengan situasi yang lebih baik," ucap Marquez, dikutip dari laman resmi Repsol Honda.