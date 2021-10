Hasil Liga Champions Malam Ini : Grup C Besiktas vs Sporting Grup A Brugge vs Man City

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Match day fase tiga Liga Champions UEFA hari ini tengah berlangsung.

Besiktas vs Sporting Lisbon dan Club Brugge vs Manchester City, dengan kikc off mulai Selasa 19 Oktober 2021 pertandingan masih berlangsung hingga dini hari Rabu 20 Oktober 2021.

Dalam pertandingan ini semua tim sama harus memperebutkan poin di masing-masing grup.

Terutama bagi Club Brugge saat melawan Man City di Grup A, sedangkan di Grup C Besiktas dan Sporting Lisbon sama-sama harus berjuang memperoleh point terutama bagi Besiktas yang berada di dasar klasemen.

Pertandingan Besiktas vs Sporting Lisbon bermain di kandangnya Vodafone Park, tim Turki itu akan berupaya meraih poin penuh saat menjamu Sporting Lisbon.

Pasalnya, kedua tim sudah mengalami kekalahan dalam dua pertandingan awal Liga Champions.

Pada laga awal, Besiktas menderita kekalahan 2-1 di tangan Borussia Dortmund dan dilanjutkan kekalahan dari Ajax Amsterdam 2-0.

Pertandingan di Grup A, bermain di kandang Club Brugge, Manchester City targetkan rebut tiga poin penuh usai dikalahkan PSG minggu lalu dengan skor 2-0 tanpa balas.

Hasil pertandingan

Besiktas vs Sporting Lisbon 2-3 sementara Sporting Lisbon unggul