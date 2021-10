PROMO PIZZA HUT Hari Ini 12 Oktober 2021, Masih Ada All You Can Eat Makan Sepuasnya Cuma Rp 59 Ribu

PROMO PIZZA HUT Hari Ini 12 Oktober 2021, Ada banyak promo mulai All You Can Eat Makan Sepuasnya Cuma Rp 59 Ribu, promo Big Box dan masih banyak lagi lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak beragam promo Pizza Hut yang tersedia hari ini Selasa 12 Oktober 2021.

Saat ini terdapat berbagai varian menu yang bisa menjadi pilihan diantaranya adalah promo All You Can Eat makan sepuasnya hanya 59 Ribu.

Kemudian ada Double Box 2 Pizza lebih hemat hingga beli 1 gratis 1 minuman segar.

Ada juga menu Pizza yang gurih mulai dari menu L1Mo Pizza Gratis 8 minuman, combo 123, my box hitss, rice favorit, menu pizza dengan pinggiran cheezy bites, promo pizza dan pasta GRATIS dengan download aplikasi Pizza Hut Indonesia, beli 1 gratis 1 minuman, Bizza pilih 45 macam kombinasi sesukamu hanya dengan 35ribu aja, L1mo Pizza dan masih banyak menu lainnya.

Berikut rangkuman promo Pizza Hut yang bisa dinikmati hari ini Selasa 12 Oktober 2021:

All You Can Eat

MAKAN PIZZA SEPUASNYA CUMA 59RB??

Bizza, SoBiz! Nih, Minza ingetin lagi sama promo All You Can Eat #PizzaHut yang bizza kalian nikmatin sebelum abis masa berlakunya. Udah tinggal hitungan hari nih SoBiz, yuk langsung Dine In di #PizzaHutRestoran dan puas-puasin makan pizza favorit, cuma dengan Rp59rb aja!