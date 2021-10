Perkuat Karakter Offroad, Yamaha WR 155 R Hadir Dengan Warna dan Grafis Baru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hadirnya WR 155 R mendapatkan antusiasme yang tinggi dari konsumen. Setelah hampir dua tahun meramaikan market Tanah Air, kini Yamaha menyuguhkan penyegaran warna dan grafis baru pada motor sport adventure itu.

Di bulan Oktober 2021 ini, Yamaha Indonesia memperkenalkan penyegaran warna dan grafis baru pada WR 155 R Yamaha Blue dan WR 155 R Yamaha Black.

Mengusung konsep Sporty Serious Prestige, line up WR 155 R ini merepresentasikan motor yang memiliki karakter offroad yang sangat kuat dengan tampilan warna yang agresif untuk menjadi The Real Adventure Partner bagi para offroad enthusiast.

WR 155 R Yamaha Blue terinspirasi dari YZ450F dengan menampilkan warna biru yang merupakan ciri khas Yamaha dengan tulisan WR berukuran besar yang bercorak putih tipis.

Sedangkan WR 155 R Yamaha Black disematkan grafis tajam yang agresif dan dinamis dengan sentuhan modern sporty yang cocok untuk yang berjiwa muda.

”Dengan segala keunggulannya, Yamaha WR 155 R telah terbukti mendapatkan respon positif dari pasar Indonesia. Agar makin menggairahkan aktivitas konsumen yang kerap diisi dengan kegiatan offroad, kami menyajikan penyegaran warna dan grafis baru WR 155 R. Tampilan ini turut memperkuat karakter offroad sehingga penggunanya makin enjoy berkendara dengan motor sport adventure terbaik di kelasnya ini,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

WR 155 R Yamaha Black dan WR 155 R Yamaha Blue ini dipasarkan seharga Rp 37.725.000 on the road Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut terkait WR 155 R silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/wr155/

Informasi Tambahan

Mengusung tema The Real Adventure Partner, WR 155 R hadir dengan beragam keunggulan baik dari segi desain, fitur, maupun performa yang menjadikannya sebagai motor sport adventure terbaik di kelasnya sehingga mampu mendukung aktivitas hobi berpetualang sang pengendara.