PROMO Pizza Hut Hari Ini 9 Oktober 2021, Cuma 59 Ribu Bisa Makan Sepuasnya & Banyak Promo Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Promo Pizza Hut hari ini 9 Oktober 2021, kamu bisa menikmati promo hemat.

Promo All You Can Eat yang bisa kalian nikmatin cuma Rp 59 ribu aja!

Promo All You Can Eat ini berlangsung sampai 15 Oktober 2021.

Cuma 123 ribuan kamu udah bisa pilih 1 pizza dengan topping Super Supreme, Meat Lovers, Tuna Melt atau Cheese Lovers, terus bizza pilih 2 side dish Potato Wedges, Cheese Dough Balls atau Choco Puff, plus dapet 3 minuman segar Lemon Tea dan Orange Delight.

Selengkap itu sama dengan dapet diskon 40% loh hemat banget kaan?

Promo berlaku hingga 31 Oktober 2021.

Jangan sampe kelewatan, yuk beli Combo 123ribu sekarang lewat aplikasi, website www.pizzahut.co.id, telepon ke 1-500-600 atau takeaway langsung di outlet terdekat!

Pizza Hut ada promo makan enak cuma dengan 99 ribu aja.

Beli promo MyBox HITSS (Hemat Isi Tiga Sesuai Selera)!

Beli 3 MyBox cuma 99 ribu aja isi MyBox-nya nggak cuma 1 menu tapi masing-masing ada 1 pasta/pizza/nasi dan 1 snack yang bebas pilih sendiri!