PROMO PIZZA HUT Hari Ini 8 Oktober 2021, Menu Combo 123 All You Can Eat Makan Sepuasnya Cuma 59 Ribu

PROMO PIZZA HUT Hari Ini 8 Oktober 2021, Menu Hemat Combo 123 & All You Can Eat Makan Sepuasnya Cuma 59 Ribu dan masih banyak menu lainnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pizza Hut kini menyediakan menu-menu dengan promo yang bisa kamu dapatkan segera hari ini Jumat 8 Oktober 2021.

Tak hanya itu, Pizza Hut juga memiliki berbagai varian menu yang bisa menjadi pilihan.

Diantara beragam menu Pizza yang gurih mulai dari menu combo 123, my box hitss, rice favorit, menu pizza dengan pinggiran cheezy bites, kemudian promo All You Can Eat makan sepuasnya hanya 59 Ribu.

Ada juga promo pizza dan pasta GRATIS dengan download aplikasi Pizza Hut Indonesia, beli 1 gratis 1 minuman, Bizza pilih 45 macam kombinasi sesukamu hanya dengan 35ribu aja, L1mo Pizza dan masih banyak menu lainnya.

Pastikan untuk selalu tidak lupa menerapkan protokol kesehatan.

Simak rangkuman promo Pizza Hut yang bisa dinikmati hari ini Jumat 8 Oktober 2021:

(Update Informasi Promo Pizza Hut)

All You Can Eat

Kalo SoBiz adalah tipe yang paling susah puas ketika makan pizza kayak Minza, Minza harap kalian dengerin baik-baik sekarang juga dan langsung OTW ke PizzaHut Restoran, karena ada promo All You Can Eat yang bizza kalian nikmatin cuma Rp59rb aja.

Promo All You Can Eat ini berlangsung sampai 15 Oktober 2021