PROMO Pizza Hut Hari Ini Kamis 7 Oktober 2021 Terbaru, Promo Hemat Pasta/Pizza/Nasi Plus Snack

Pizza Hut ada promo makan enak cuma dengan 99 ribu aja.

Beli promo MyBox HITSS (Hemat Isi Tiga Sesuai Selera)!

Beli 3 MyBox cuma 99 ribu aja isi MyBox-nya nggak cuma 1 menu tapi masing-masing ada 1 pasta/pizza/nasi dan 1 snack yang bebas pilih sendiri!

Promonya berlaku sampai 29 Oktober 2021 untuk Takeaway/Delivery via aplikasi Pizza Hut Indonesia, website www.pizzahut.co.id.

Makan pizza sepuasnya udah bukan mimpi lagi, karena itu jadi kenyataan.

Cuma dengan Rp59 ribu aja, kalian bisa makan varian pizza favorit All You Can Eat sepuasnya!

Yuk buruan langsung Dine In di Pizza Hut Restoran terdekat, mumpung masih bisa!

Promo All You Can Eat ini tersedia hingga 15 Oktober 2021 ya.

Mau pizza dan pasta GRATIS?