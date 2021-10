Sikap Lesti Kejora Dinilai Berubah Sejak Kenal Rizky Billar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nikita Mirzani ikut berkomentar terkait dengan Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Nikita Mirzani Mawardi nama lengkapnya merupakan seorang aktris, model, dan pembawa acara.

Wanita kelahiran 17 Maret 1986 ini pertama kali membintangi film sebagai figuran dalam film bertajuk Lihat Boleh, Pegang Jangan.

Nikita diketahui pertama kali memulai karier pada acara Take Me Out Indonesia.

Baru-baru ini, Nikita Mirzani mengungkapkan fakta soal sikap penyanyi dangdut Lesti Kejora selama ini.

Nikita memberikan penilaian terkait sikap Lesti Kejora sebelum dan sesudah kenal Rizky Billar.

Artis yang biasa dipanggil Nyai ini mengatakan ada perubahan sikap Lesti Kejora setelah mengenal Rizky Billar.

Hal itu ia ungkapkan dalam kanal YouTube KH Infotainment yang tayang pada Rabu 6 Oktober 2021.

"Kalau berubah sih memang berubah ya karena gue dulu sempet sering komunikasi sama Lesti gue punya nomornya," ujar Nikita Mirzani.

Nikita mengatakan, kerap menjalin komunikasi melalui pesan singkat dengan Lesti Kejora.