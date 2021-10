Lumpuh! Pengumuman Resmi Kapan Facebook Instagram dan WhatsApp Kembali Normal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Heboh pengguna menggeluhkan server Facebook Instagram hingga WhatsApp lumpuh atau error dan down hingga tak bisa diakses sejak Senin 4 Oktober 2021.

Hingga saat ini, Selasa 5 Oktober 2021, ketiga media sosial tersebut tak kunjung pulih.

Usai Facebook, pihak Whatsapp (WA) pun turut buka suara mengenai gangguan yang terjadi.

WA down malam ini menjadi perhatian pihak Whatsapp di twitter.

Melalui akun resmi twitter Whatsapp, pengguna diharapkan bersabar mengenai gangguan ini.

Pihaknya segera memperbaiki agar segera normal kembali.

"We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!

Kami menyadari bahwa beberapa orang mengalami masalah dengan WhatsApp saat ini. Kami sedang berupaya untuk mengembalikan semuanya menjadi normal dan akan mengirimkan pembaruan di sini sesegera mungkin.

Terima kasih atas kesabaran Anda! demikian cuitan pihak whatsapp.

Dalam laman downdetector, hingga pukul 22.58 sudah ada sekitar 21.987 laporan mengenai WA down.