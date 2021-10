PROMO PIZZA HUT Hari Ini 4 Oktober 2021, Makan Pizza Favorit All You Can Eat Sepuasnya Cuma 59 Ribu

PROMO PIZZA HUT Hari Ini 4 Oktober 2021. Ada promo Makan Pizza Favorit All You Can Eat Sepuasnya Cuma 59 Ribu, promo pizza gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan bermacam pilihan promo-promo Pizza Hut yang bisa kamu nikmati akhir pekan hari ini Senin 4 Oktober 2021.

Jangan lewatkan beragam promo Pizza Hut yang tersedia saat ini dapat menjadikan harimu lebih seru dengan menu-menu yang menggugah selera.

Saat ini Pizza Hut memiliki promo All You Can Eat makan sepuasnya hanya 59 Ribu.

Kemudan ada promo pizza dan pasta GRATIS dengan download aplikasi Pizza Hut Indonesia,

Kemudian ada promo MyBox Hits, beli 1 gratis 1 minuman, Bizza pilih 45 macam kombinasi sesukamu hanya dengan 35ribu aja.

Kemudian ada L1mo Pizza dan masih banyak menu lainnya.

Berikut adalah rangkuman promo Pizza Hut yang bisa dinikmati hari ini Senin 4 Oktober 2021:

(Update Informasi Promo Pizza Hut)

All You Can Eat

CUMA 59RB BIZZA ALL YOU CAN EAT DI #PIZZAHUT!