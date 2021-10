Promo Pizza Hut Hari Ini 4 Oktober 2021 Terbaru, Makan Pizza Sepuasnya Hanya 59 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Promo Pizza Hut hari ini Senin 4 Oktober 2021 hadirkan promo terbarunya.

Makan pizza sepuasnya udah bukan mimpi lagi, karena itu jadi kenyataan.

Cuma dengan Rp59 ribu aja, kalian bisa makan varian pizza favorit All You Can Eat sepuasnya!

Yuk buruan langsung Dine In di Pizza Hut Restoran terdekat, mumpung masih bisa!

Promo All You Can Eat ini tersedia dari tanggal 4-15 Oktober 2021 ya.

Mau pizza dan pasta GRATIS?

Langsung aja download aplikasi Pizza Hut Indonesia!

Kamu bisa dapet Cheese Lovers untuk yang Takeaway/Delivery atau Beef Spaghetti untuk yang Dine-in!

Promonya khusus untuk pengguna baru, ya.

Jadi, tunggu apa lagi nih?