Kebiasaan Rizky Billar Sebelum Tidur Dibocorkan Lesti Kejora, Aurel: Ih Lucu Banget Ya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lesti Kejora dan Aurel Hermansyah kini sama-sama tengah mengandung anak pertama mereka.

Lesti dan Aurel bertemu saat maternity photoshoot bersama Nagita Slavina dan Paula Verhoeven.

Di sela-sela photoshoot, Lesti Kejora mencurahkan isi hatinya pada istri Atta Halilintar itu.

Rupanya, ada beberapa kesamaan yang mereka rasakan di kehamilan pertama ini.

Hal itu diketahui Tribunnews dari unggahan video channel YouTube Aurelie Hermansyah yang diunggah pada Minggu 3 Oktober 2021.

"Kita kan kehamilannya bedanya cuma dikit nih, apa sih yang dirasain sama dede? Moody gitu nggak sih?" tanya Aurel.

"Moody, iya sih moody. Tapi nggak yang marah-marah gitu. Dede kalo marah lebih banyak diem," ucap Lesti.

Berbeda dengan Lesti, selama hamil, Aurel justru lebih sering marah-marah pada suaminya.

"Beda, itu bedanya kita berdua itu. Kalo aku, we we we we (ngomel) terus udah. Terus tiba-tiba ga mau ngomong," jelas Aurel.

Namun di luar itu Aurel merasa banyak kesamaan dengan Lesti.