LIVE Streaming ANTV Terpaksa Menikahi Tuan Muda Baru, Abhimana dan Kinanti Terbirit Dikejar Anjing!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sesaat lagi akan tayang episode terbaru sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda ANTV

Atau yang populer disebut TMTM ANTV untuk episode 54 hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021

Cerita sinetron yang diperankan Christ Laurent dan Alisia Rininta Soemodilogo ini memang jadi satu di antara yang sukses merebut hati sejumlah pemirsa tv di Tanah Air

Tak heran tayangan episide terbaru sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda kerap dinanti

Dan membuat sinetron TMTM ANTV yang berkisah seputar asmara sepasang suami istir bernama Abhimana dan Kinanti Larasati ini masok jadi top rating di kanal ANTV lve

Nah, adapaun dalam episode terbaru TMTM ANTV hari ini alias Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini Sabtu 2 Oktober 2021 tersebut, satu di antaranya akan memanmpilkan momen kocak tapi mesra Abhimana dan Kinanti

Yakni saat Abhimana dan Kinanti lari terbirit-birit dikejar seekor anjing

Namun tak jelas betul sebab Kinanti dan Abhimana sampai harus lari terbirit-birit diburu anjing tersebut.

Namun, momen menggemaskan dari sang Tuan Muda ANTV Abhimana dan istrinya, Kinanti Larasati tersebut telah dibuka dalam trailer Terpaksa Menikahi Tuan Muda hari ini di laman Instagram ANTV live official.

"Oh My My!