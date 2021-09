Update Rangking BWF Terbaru Jelang Perempat Final Sudirman Cup 2021, Momota hingga Minions Teratas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut peringkat WBF terbaru jelang perempat final Badminton Sudirman Cup 2021 yang akan berlangsung Jumat 1 Oktober 2021.

Seperti diketahui sudah ada 8 tim yang melaju ke babak delapan besar atau perempat dinal di antaranya China (juara grup A), Thailand (runner up grup A), Taiwan, Korea Selatan, Indonesia (juara grup C) Denmark (runner up grup c), Jepang dan Malaysia.

Perebutan juara grup B dan D masih berlangsung hingga berita ini diturunkan.

Dari tim-tim tersebut beberapa di antaranya merupakan andalan dan menempati peringkat teratas dan rangking BWF.

• LIVE Skor Sudirman Cup 2021 Sekarang Lengkap Update Hasil Taiwan vs Korsel, Malaysia vs Jepang

Di tunggal putra, ada pebulu tangkis Jepang Kento Momota yang menempati rangking 1 BWF dengan poin 109,118.

Ia diikuti oleh Viktor Axelsen di peringkat kedua dan Anders Antonsen diperingkat ketiga.

Sementara dua tunggal putra Indoneisa Anthony Sinisuka Ginting menempati rangking lima dan Jonatan Christie diperingkat ke-7.

Sementara itu di nomor tunggal putri ada atlet Taiwan Tai Tzu Ying yang absen pada Sudirman Cup 2021.

Sementara peringkat kedua ada Chen Yu Fei dari China dan Nozomi Okuhara dari Jepang.

Di sektor ganda putra ada The Minion Marcus / Kevin yang menempati peringkat pertama, diikuti Hendra Setiawan / Mohammad Ahsan.